إحياء الذكرى الـ17 لاستشهاد القائد ياسر عرفات في جنين

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أحيت اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين ومديرية التربية والتعليم وحركة فتح، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 17 لاستشهاد الرئيس الرمز ياسر عرفات.

وحضر الفعالية أحمد القسام ممثلا عن محافظ جنين أكرم الرجوب، ومديرة التربية والتعليم سلام الطاهر، والعميد محمد عبد ربه، ونائب رئيس اللجنة الشعبية للاجئين العقيد فداء تركمان، ورئيس الهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب محمد حبش، وأسامة بزور وعرفات قنديل ممثلين عن حركة فتح إقليم جنين، وممثلون عن المؤسسات المدنية والأمنية والتعليمية والأهلية والشعبية والرياضية والبلديات وفصائل العمل الوطني والأسرى المحررين.

وأكد المتحدثون على المضي قدما وفق المبادئ التي غرسها الشهيد أبو عمار، وعلى الثوابت الفلسطينية التي استشهد دونها، وفي مقدمتها العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتم افتتاح الجدارية الوطنية للرئيس الراحل ياسر عرفات بالشراكة مع حركة فتح في مدينة جنين والتي نفذها الفنان محمد حبش.