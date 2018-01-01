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جنين: زوجة أسير من السيلة الحارثية تنجب طفلا من خلال نطفة مهربة

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: زوجة أسير من السيلة الحارثية تنجب طفلا من خلال نطفة مهربة



جنين / سما /

أنجبت زوجة الأسير محمد متعب طحاينة، من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الأربعاء، مولودا ذكرا في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، بعد نجاح تهريب نطفة من داخل سجن زوجها في النقب.

وأعربت رشا زوجة الأسير طحاينة، عن سعادتها بمولودها الجديد "وطن"، وقالت "إن فرحتها ستظل منقوصة إلى حين الإفراج عن زوجها، الذي يقبع في عامه الأخير بسجون الاحتلال حيث يقضي محكوميته البالغة 19 عامًا".

يشار، أن زوجة الأسير طحاينة قد أنجبت مولودها السابق "دانيال" بنطفة مهربة عام 2018.

بدوره، هنأ مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، الأسير طحاينة وعائلته بقدوم سفير الحرية "وطن"، وقال "إن الأسرى يصرون على تحديهم الإنساني للسجان، ومعانقتهم للحياة التي ناضلوا من أجلها رغم السجن.

#نطف مهربة #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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