"الأوقاف" ومصرف الصفا يطلقان مسابقة لحفظ القرآن الكريم

رام الله / سما /

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومصرف الصفا، اليوم الأربعاء، المسابقة القرآنية لحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم لطلبة المدارس من سن 6 حتى 18 عاما في مديريات الأوقاف ومراكز التحفيظ التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في محافظات الضفة الغربية والقدس.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب إن مثل هذه النشاطات من شأنها أن تدفع أبناء المجتمع الفلسطيني وتشجعهم لحفظ كتاب الله تعالى والإقبال على تعلم علوم الشريعة الإسلامية، داعيا إلى مزيد من الدعم في هذا الإطار لحفظة القرآن الكريم.

بدوره، قال المدير العام للمصرف نضال البرغوثي إن هذه المسابقة تأتي في سياق تشجيع الجهود لتحفيظ القرآن الكريم وتعظيم كتاب الله تعالى في نفوس أهله خاصة والناس عامة، كما أنها تأتي انطلاقا من رسالة المصرف المستندة للشريعة الإسلامية ومسؤوليته الدينية في ترسيخ المعاني والقيم الإسلامية في المجتمع الفلسطيني.

وأضاف ان المصرف خصص مكافآت مالية للعشرة الأوائل في المسابقة ليحصل الفائز بالمركز الأول على 2000 دولار، والثاني 1800 دولار، والثالث 1600 دولار، والرابع 1400 دولار، وتتدرّج حتى العاشر، والذي يحصل على 200 دولار، بالإضافة الى عشر جوائز ترضية بمجموع 1000 دولار.

من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عاطف صالح، إن عدد الطلبة المتقدمين بلغ حوالي 3000 متسابق من مختلف الأعمار، مشيرا إلى أنه قد جرى تشكيل فريق فني من أهل الاختصاص لإدارة لجان التسميع في كافة مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات.