  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأوقاف" ومصرف الصفا يطلقان مسابقة لحفظ القرآن الكريم

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" ومصرف الصفا يطلقان مسابقة لحفظ القرآن الكريم



رام الله / سما /

 أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومصرف الصفا، اليوم الأربعاء، المسابقة القرآنية لحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم لطلبة المدارس من سن 6 حتى 18 عاما في مديريات الأوقاف ومراكز التحفيظ التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في محافظات الضفة الغربية والقدس.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب إن مثل هذه النشاطات من شأنها أن تدفع أبناء المجتمع الفلسطيني وتشجعهم لحفظ كتاب الله تعالى والإقبال على تعلم علوم الشريعة الإسلامية، داعيا إلى مزيد من الدعم في هذا الإطار لحفظة القرآن الكريم.

بدوره، قال المدير العام للمصرف نضال البرغوثي إن هذه المسابقة تأتي في سياق تشجيع الجهود لتحفيظ القرآن الكريم وتعظيم كتاب الله تعالى في نفوس أهله خاصة والناس عامة، كما أنها تأتي انطلاقا من رسالة المصرف المستندة للشريعة الإسلامية ومسؤوليته الدينية في ترسيخ المعاني والقيم الإسلامية في المجتمع الفلسطيني.

وأضاف ان المصرف خصص مكافآت مالية للعشرة الأوائل في المسابقة ليحصل الفائز بالمركز الأول على 2000 دولار، والثاني 1800 دولار، والثالث 1600 دولار، والرابع 1400 دولار، وتتدرّج حتى العاشر، والذي يحصل على 200 دولار، بالإضافة الى عشر جوائز ترضية بمجموع 1000 دولار.

من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عاطف صالح، إن عدد الطلبة المتقدمين بلغ حوالي 3000 متسابق من مختلف الأعمار، مشيرا إلى أنه قد جرى تشكيل فريق فني من أهل الاختصاص لإدارة لجان التسميع في كافة مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات.

#وزارة الاوقاف #مسابقة قرآنية

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في حماس يلمّح لمفاجأة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

مجلس الوزراء يقترح اقتطاع جزء من رواتب الموظفين الشهر المقبل .. اليكم التفاصيل

اسعار العملات مقابل الشيكل

مجدلاني يكشف آخر تطورات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

قناة عبرية: أبو مازن يحاول منذ أشهر لقاء منصور عباس.. والأخير يرد: ليس الوقت المناسب لإثارة العواصف

مجلس الطلاب : تعليق الداوم في جامعة أبو ديس وتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية حالة الفلتان

المقاومة قالت كلمتها..حماس: معاناة الأسرى في سجون الاحتلال ستكون صاعقة التفجير للمعركة القادمة

الأخبار الرئيسية

حماس: المقاومة ستنجز وعدها بتحرير الأسرى.. ولن يستطيع أحد إجبارنا على العودة للوراء خطوة واحدة

الرئيس: نمر بمرحلة هي الأصعب في تاريخنا.. وليس من المعقول أن نلتزم باتفاقات لا تلتزم بها إسرائيل

بينت

تخوفات إسرائيلية من نشوب أزمة مع واشنطن: إدارة بايدن ستكون أقل لطفا معنا.. وعلينا الحذر

واشنطن ترد على نفتالي بينت: مفاوضات حل الدولتين ليست مطروحة على الطاولة.. وهذه مهمتنا الأساسية

بيغاسوس

يديعوت: NSO وإعلان غانتس.. معركة محدودة أم “قشة قصمت ظهر البعير”؟

الاتصالات الفلسطينية