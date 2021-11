سفيرة إسرائيل في لندن تؤكد أنها "لن تتعرض للترهيب" بعد احتجاج طلابي

أكدت سفيرة إسرائيل في بريطانيا تسيبي حوتوفيلي أنها "لن تتعرض للترهيب" بعد احتجاجات على هامش مناظرة مثيرة للجدل في جامعة بلندن حول السلام في الشرق الأوسط.

وواجهت حوتوفيلي وهي تنتمي إلى حزب "الليكود اليميني" صيحات الاستهجان من المحتجين الذين هتفوا "عار عليك" وهي تغادر جامعة لندن للاقتصاد.

وكتبت حوتوفيلي في تغريدة على "تويتر" "لن أتعرض للترهيب، سأواصل مشاركة الرواية الإسرائيلية وإجراء حوار مفتوح مع جميع شرائح المجتمع البريطاني".

I’m thankful for all the support I have received from the British government, many friends and partners.



I had an excellent event at #LSE and I will not be intimidated. I will continue to share the Israeli story and hold open dialogue with all parts of British society. pic.twitter.com/12xFp87Kc2