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منع أعضاء الكنيست الإسرائيلي من إحضار الطعام والشراب إلى قاعة البرلمان

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
منع أعضاء الكنيست الإسرائيلي من إحضار الطعام والشراب إلى قاعة البرلمان



القدس المحتلة / سما /

أصدر رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي، اليوم الأربعاء، توجيها بحظر إدخال الطعام والشراب إلى قاعة البرلمان، وذلك بعد انتشار صور تظهر نوابا يأكلون ويشربون خلال الجلسات.

وقال ليفي: "في الأيام الأخيرة، رأينا مشهدا مزعجا لأعضاء الكنيست الذين يجلبون بانتظام الأطعمة والمشروبات إلى القاعة العامة.. هذا عمل يضر بالصورة العامة للكنيست"، بالإضافة إلى احتمال تدمير الأثاث والمعدات في الغرفة.

وأوضح أنه "خلال التصويت على ميزانية الدولة، سمحت بدخول الطعام والشراب إلى الكنيست بسبب ساعات العمل الطويلة، ولكن إذا كانت هناك ليال أخرى طويلة من التصويت، فلن يسمح بإدخال الطعام والشراب، كما كان هو معتاد".

وردا على هذا القرار، قال عضو الكنيست من حزب "الليكود" ديفيد بيتان، المعروف بإحضاره أكياس الحلوى إلى البرلمان والتي تطورت هذا الأسبوع إلى صواني حلوى المارشميلو المغطاة بالشوكولا، "الحلوى ليست طعاما".

#الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل
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