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إيران تتحدث عن مناورات "ذو الفقار 1400": تركز على تطوير استخدام الطائرات المسيرة والقذائف

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تتحدث عن مناورات "ذو الفقار 1400": تركز على تطوير استخدام الطائرات المسيرة والقذائف



طهران /سما/

اعتبر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن مناورات "ذو الفقار 1400" "من أكثر المناورات المشتركة للجيش نجاحاً".

وقال اللواء موسوي، في تصريح له، إنّ "ذو الفقار 1400" تعد "واحدة من أكثر المناورات المشتركة للجيش نجاحاً، والتي جرت بمشاركة قوات الجيش الأربع ومقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي والمقرات المعنية". 

وأضاف: "من النقاط التي تحظى بالأهمية في مناورات "ذو الفقار 1400" للجيش، أنه تم إيلاء الإدارة في غالبية المستويات للشباب الذين من المقرر أن يأخذوا على عاتقهم مسؤوليات جسيمة في الخطوة الثانية للثورة"، معتبراً "أن نجاحهم يعد إنجازاً كبيراً لنا".

وبحسب موسوي، فإنّ من أبرز مميزات هذه المناورات هي "تطوير منظومات القيادة والسيطرة، والارتقاء النوعي والكمي في استخدام الطائرات المسيرة واستخدام القذائف الذكية، وكذلك التقييم الناجح للمنظومات والتكتيكات والأساليب والتدريبات والاتصالات والتنسيق والتعاون الممتاز بين القوات". 

وأضاف: "رغم الأداء الجيد للوحدات المشاركة، فإننا لن نقنع أبداً بهذا الوضع مع مضي الوقت، بل ينبغي أن نعمل على تغيير الأساليب ونمو التكنولوجيا وتغيير المؤشرات المؤثرة في المعركة عبر دراسة التوقعات المستقبلية، وكذلك الدروس الكبيرة التي نستقيها من المناورات".  

ورداً على سؤاله عما إذا كانت القوات المسلحة الإيرانية قادرة بإمكانياتها الحالية على توفير أمن البلاد والمنطقة، وخصوصاً في منطقة الخليج، قال اللواء موسوي إنّ "الأمر كذلك حتماً".

وأضاف: "لن نحرم أنفسنا أبداً من التكنولوجيا ومن إنجازات الدول الأخرى، إلا أننا نفعل ذلك من دون التبعية للآخرين، كي لا نشعر بالعجز لو انقطعت عنا تلك التكنولوجيا والإنجازات يوماً، كبعض الدول التي تحولت إلى مستودع للأسلحة الأجنبية".

وتابع: "إن إيران الإسلامية الشامخة يمكنها في ظل الاعتماد على قدراتها الدفاع عن جميع أهدافها وتنفيذ مهماتها من دون التبعية للآخرين".

وانطلقت يوم الأحد الماضي مناورات "ذو الفقار 1400" البرمائية التي ينفّذها الجيش الإيراني في سواحل مكران، جنوب شرقي إيران، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.

ونفّذ الجيش الإيراني المراحل الرئيسية من المناورات المشتركة "ذو الفقار 1400"، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والوحدات الميكانيكية ومنظومات الدفاع الجوي والسفن البحرية والغواصات، بدعم من مقاتلات ومسيّرات القوة الجوية في المنطقة العامة لسواحل مكران.

وأمس الثلاثاء، وجّه الجيش الإيراني تحذيراً إلى مسيرتين أميركيتين من نوع "MQ-9" و"RQ4"، اقتربتا من منطقة عمليات مناورات "ذو الفقار 1400 المشتركة".

وأفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأنه "خلال مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة، تم اعتراض طائرتين أميركيتين من دون طيار دخلتا منطقة "FIR" ومنطقة "ADIZ"، من قبل الدفاع الجوي للجيش"، مؤكدةً أنّ "المسيرتين غيرتا مسارهما من الاقتراب بعد اعتراضهما وتحذيرهما". 

#الجيش الايراني #ايران #اللواء عبد الرحيم موسوي #مناورات عسكرية

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