الشيوخي يشيد بالدور الديني والوطني والاجتماعي المميز للشيخ عكرمة صبري

رام الله / سما /

اشاد امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي بالدور الديني والوطني والاجتماعي المميز للشيخ عكرمة صبري من اجل تحرير الاسرى والمسرى .

واوضح الشيوخي على هامش المشاركة في استقبال سماحة الشيخ الدكتور عكرمة صبري واعضاء الهيئة الاسلامية العليا الذين حضروا على راس وفد مقدسي في زيارة تضامنية الليلة الماضية لخيمة الاعتصام على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل للتضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام ومع اهالي محافظة الخليل ان الشيخ عكرمة صبري اصبح رمز وطني وايقونة للمقاومة الشعبية وللتصدي والتحدي في مواجهة برامج الاحتلال على طريق تحرير عاصمتنا الابدية القدس الشريف وتحرير اسرانا الابطال من خلف القضبان الحديدية الاحتلالية داعيا الشيوخي اللهم فك قيد اسرانا ومسرانا وحرر ارضنا ومقدساتنا من قيود المحتلين .

واكد الشيوخي انه لن يكون امن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة باسرها ولا في العالم الا بعد تبييض السجون من اسرانا جميعا دون قيد او شرط او تمييز .

وثمن عاليا باسم اهالي محافظة الخليل ومؤسساتها حضور الوفد المقدسي وعلى راسه سماحة الشيخ عكرمة صبري الى الخليل للتضامن مع عائلة الاسير البطل مقداد القواسمي والاسير البطل كايد الفسفوس وزملائهم الاربعة الاخرين المضربين عن الطعام ومع اسرانا عموما ومع اهالي محافظة الخليل .

وقال ان لهذه الزيارة التضامنية دلالاتها ورمزيتها بان الخليل توام القدس وان القدس هي الخليل وان الخليل هي القدس وان فلسطين كلها القدس وكلها بيت المقدس وان المسجد الاقصى مركز فلسطين وقاعدة الانطلاق لتحريرها ولتحرير الاسرى والمسرى .

وضم الوفد المقدسي سماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا وخطيب المسجد الاقصى المبارك والمستشار المحامي عزام الهشلمون عضو الهيئه الاسلاميه بالقدس الدكتور امجد شهاب رفعت ناصر الدين وابراهيم الوعري والمحامي وليد ابو تايه والمهندس فخري الجمزاوي والصحفي زكي ابو الحلاوه والمصور الصحفي محفوظ ابو ترك ويونس ابو صبيح .

والقى كل من سماحة الشيخ عكرمة صبري والمستشار المحامي عزام الهشليمون كلمتين منفصلتين امام المعتصمين في خيمة الاعتصام بالخليل اكدا خلالهما وقوف القدس والمقدسيين الى جانب الخليل واهلها واسراها وحرمها الابراهيمي وارضها ومقدساتها واهلها الصامدين .

والقى والد الاسير مقداد القواسمي كلمة رحب فيها بالوفد المقدسي واعرب عن الشكر للوفد المقدسي على وقفتهم الى جانب الاسرى والى جانب الخليل .

والقى مساعد محافظ محافظ الخليل الدكتور رفيق الجعبري كلمة شكر فيها الوفد ونقل تحيات عطوفة محافظ الخليل اللواء جبرين البكري للوفد .

والقى الاستاذ عمران القواسمي عضو مجلس بلدية الخليل كلمة اشاد فيها بصمود الاسرى وصمود شعبنا وبالارادة الصلبة لشعبنا ولاسرانا والإصرار على نيل حقوقنا الوطنية وعلى راسها اطلاق سراح الاسرى من سجون الاحتلال .