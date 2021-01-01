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مسؤول كويتي يوضح الأنباء عن وقف إصدار التأشيرات للبنانيين

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول كويتي يوضح الأنباء عن وقف إصدار التأشيرات للبنانيين



الكويت /سما/

قدم مسؤول أمني كويتي توضيحا لما أوردته وسائل إعلام محلية عن وقف الدولة إصدار كافة أنواع التأشيرات لمواطني لبنان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء عن مصدر أمني كويتي توضيحه أن الحديث لا يدور عن الوقف التام لإصدار التأشيرات بل عن "التشدد" في منح التأشيرات إلى اللبنانيين، لافتا إلى أن الحكومة تبنت هذا القرار دون إصدار تعميم رسمي بشأنه.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك.. هناك تشدد وليس منعا".

وجاء هذا الإجراء في ظل تقارير صحفية كويتية تتحدث عن اعتقال 16 مواطنا مشتبها فيهم بتمويل "حزب الله" اللبناني داخل البلاد.

#الكويت #لبنان #حزب الله #تأشيرة سفر

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