  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بعد توقف عامين: سلاح البحرية الاسرائيلي يشارك بتدريبات دولية في قبرص

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد توقف عامين: سلاح البحرية الاسرائيلي يشارك بتدريبات دولية في قبرص



القدس المحتلة / سما /

بعد توقف استمر عامين اثر ازمة كورونا، انطلق مقاتلو سلاح البحرية الاسرائيلية بسفنهم الحربية الثلاثاء للمشاركة في تدريبات "الفصول الانتقالية" الدولية في قبرص والتي تجري للعام التاسع على التوالي، وشارك في التدريبات قوات بحرية من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، مصر، اليونان وقبرص. 

وصرح قائد الكتيبة الاسرائيلية 916 بحسب النشر في موقع ماكو ان "هدف التدريبات هو استمرار التعاون الاقليمي، بالتشديد على العلاقة بين البحرية الاسرائيلية، القبرصية واليونانية وحتى تعزيزها وتقويتها". 

في اطار التدريبات اجري تدريب ملفت، من خلاله تم استهداف سفينة حفريات قبرصية وفرار عدد كبير من الاشخاص نحو البحر، يأتي هذا التدريب على ضوء الصراع في المنطقة بين تركيا التي تدعي ملكيتها على حقول الغاز في المنطقة وفي كثير من الاحيان يسجل اطلاق قذائف واستفزازات بين اليونان، قبرص وتركيا، في الهواء والبحر. 

هذه السفن قامت بمسح مساحات واسعة في البحر بهدف البحث عن دمى تشبه ناجين من سفن الحفريات، وبمساعدة مروحيات تم نقل الناجين الى السفن التي لديها غرف خاصة للعمليات الجراحية والى المستشفيات القريبة. 

سفن البحرية الاسرائيلية والبحرية القبرصية تعاونت معا لمواجهة سيناريوهات تحاكي تهديدات ارهابية، من بينها التعامل مع سفن انتحارية محملة بالمتفجرات. وذكر الضابط الاسرائيلي "كان يجب علينا الهروب منها واطلاق النار، مع الحفاظ على اتصال متواصل". 

وتم التشديد ايضا على التعامل مع حادث بحري متعدد الضحايا. فرقة التأهيل للطواقم الطبية البحرية اعدت سيناريو متغير طيلة الوقت لتحدي المقاتلين. 

#فيروس كورونا #سلاح البحرية الاسرائيلية #تدريبات عسكرية

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في حماس يلمّح لمفاجأة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

مجلس الوزراء يقترح اقتطاع جزء من رواتب الموظفين الشهر المقبل .. اليكم التفاصيل

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل مبادرة أمريكية لاقامة حكومة وحدة فلسطينية.. ومجدلاني يرد

قناة عبرية: أبو مازن يحاول منذ أشهر لقاء منصور عباس.. والأخير يرد: ليس الوقت المناسب لإثارة العواصف

مجدلاني يكشف آخر تطورات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

اسعار العملات مقابل الشيكل

مجلس الطلاب : تعليق الداوم في جامعة أبو ديس وتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية حالة الفلتان

الأخبار الرئيسية

بينت

تخوفات إسرائيلية من نشوب أزمة مع واشنطن: إدارة بايدن ستكون أقل لطفا معنا.. وعلينا الحذر

واشنطن ترد على نفتالي بينت: مفاوضات حل الدولتين ليست مطروحة على الطاولة.. وهذه مهمتنا الأساسية

بيغاسوس

يديعوت: NSO وإعلان غانتس.. معركة محدودة أم “قشة قصمت ظهر البعير”؟

اكسبو

"اسرائيل اليوم" تتحدث عن الفارق بين الجناحين الفلسطيني والإسرائيلي في" اكسبو "

ضابط

ضابط إسرائيلي كبير: علينا الاستعداد لمعارك الطائرات المسيرة مع غزة ولبنان

الاتصالات الفلسطينية