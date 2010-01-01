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الاحتلال يحكم على الأسير إسلام حامد بالسجن لمدة 21 عاماً

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحكم على الأسير إسلام حامد بالسجن لمدة 21 عاماً



رام الله / سما /

 أفادت عائلة الأسير إسلام حامد، من بلدة سلواد شرق رام الله، أن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" حكمت عليه بالسجن لمدة 21 عاماً.

وقالت زوجته، إن إسلام معتقل من قبل جيش الاحتلال منذ عام 2015، وقد اعتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمدة 5 سنوات متواصلة.

ويتهم الاحتلال الأسير حامد بالمشاركة في عملية إطلاق نار، شرق رام الله، في عام 2010، وأسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين.

وقالت زوجته: "رسالتنا اليوم هي أن الفرج أقرب مما يتصور الاحتلال، ومن الحكم الذي أصدروه عليه، والفرج بيد الله".

حامد أب لثلاثة أطفال رزق بهم عن طريق "النطف المهربة"، من داخل سجون الاحتلال، وحرم من أن يكون بجانب زوجته أو عائلته في تلك اللحظات.

#عملية إطلاق نار #الأسير إسلام حامد

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