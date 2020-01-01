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تيار الإصلاح بـ"فتح": قرارات الأمم المتحدة تعكس إجماع دول العالم على حق شعبنا بالاستقلال

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيار الإصلاح بـ"فتح": قرارات الأمم المتحدة تعكس إجماع دول العالم على حق شعبنا بالاستقلال



رام الله / سما /

رحَّب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الأربعاء، بقرارات اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تتعلق ستة منها بالصراع "الإسرائيلي - الفلسطيني"، وثمانية أخرى بشأن مسائل إنهاء الاستعمار.

وقال الناطق الإعلامي باسم التيار، د. عماد محسن، في تصريحٍ صحفي: "إنَّ هذه القرارات تعكس إجماع دول العالم على دعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وحق شعبنا في الاستقلال الوطني".

وأضاف: "كما تُمثل رفضاً دولياً لسياسة الاستيطان وتوسيعه، وعدم قبول تشويه سمعة وكالة الغوث "الأونروا"، بنيّة إنهاء خدماتها".

وعبّر محسن، عن شكره لدول العالم التي صوتت إلى جانب شعبنا، داعياً إياها إلى ممارسة مساعيها لجهة إلزام دولة الاحتلال بما ورد من قرارات، والسعي لجعل الدولة الفلسطينية واقعاً ملموساً، لتُساهم مع باقي دول العالم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

#التيار الاصلاحي لحركة فتح #الامم المتحدة #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

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