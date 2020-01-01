الخطوط الجوية المغربية تعلن عن إطلاق خط جوي مباشر بين ‎الدار البيضاء وتل أبيب

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية عن إطلاق خط جوي مباشر بين ‎الدار البيضاء وتل أبيب اعتبارًا من الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الاول المقبل.

وسيتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا في ايام الأحد والثلاثاء والخميس. وتستغرق كل رحلة حوالي خمسَ ساعات ونصفَ الساعة.

ويفيد مراسل هيئة البث الاسرائيلية (مكان) للشؤون السياسية أن الشركة أوضحت في بيان صادر عنها أن إطلاق هذا الخط يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل ويهدف كذلك إلى تمكين السياح ورجال الأعمال من السفر بين المغرب وإسرائيل مباشرة.