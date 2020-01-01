واشنطن ترد على نفتالي بينت: مفاوضات حل الدولتين ليست مطروحة على الطاولة.. وهذه مهمتنا الأساسية

واشنطن /سما/ صحيفة القدس

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الأميركية ، نيد برايس، الثلاثاء، أن موقف الإدارة الأميركية بشأن حل الدولتين ثابت وواضح، كالحل الممكن والوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال برايس خلال مؤتمر صحفي بشأن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، يوم الاثنين بأنه “لن يكون هناك مفاوضات (بين الفلسطينيين وإسرائيل) لإقامة دولة إرهابية في إسرائيل” في إشارة إلى حل الدولتين الذي تتحدث به الأسرة الدولية ، بمن فيها الولايات المتحدة، في تناقد واضح للموقف الأميركي، ” في الوقت الذي لن أقدم فيه رداً مباشراً على رئيس الوزراء (الإسرائيلي) ، لكن موقفنا من حل الدولتين معروف جيدا”

وأضاف : “موقفنا معروف، كما هو واضح. نعتقد أن حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة، وهذا هو السبب في أننا سنواصل تركيز جهودنا على نهج إيجابي ، نهج عملي ، نهج يسعى إلى تحسين نوعية الحياة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء ، في المدى القريب ، وعلى المدى الطويل من أجل المساعدة في الحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه على قيد الحياة”.

وشرح برايس : “لقد سمعتمونا نقول هذا من قبل ، لكننا نعتقد أن الإسرائيليين والفلسطينيين على قدم المساواة – يستحقون تدابير متساوية للسلامة والأمن والازدهار والديمقراطية والكرامة. هذا حقًا في صميم نهجنا”.

وتابع “لقد تناولنا العديد من القضايا. ما أود التركيز عليه هو الطرق الملموسة التي سعينا من خلالها لتحسين حياة وسبل عيش الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني ، قلنا – منذ الأيام الأولى لهذه الإدارة ، تحدثنا عن إعادة ارتباطنا بالسلطة الفلسطينية ، وفي هذه الحالة مع الشعب الفلسطيني. لقد استأنفنا تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني. لقد قدمنا أكثر من 400 مليون دولار في شكل مساعدات اقتصادية وتنموية وأمنية وإنسانية. ويشمل ذلك 85 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية ، و 40 مليون دولار من مساعدات قطاع الأمن ، وأكثر من 20 مليون دولار من المساعدات الغذائية ، والمساعدات الإنسانية المتعلقة بفيروس كورونا ، و 318 مليون دولار للأونروا”.

وأضاف برايس : “لذلك عملنا بطرق ملموسة لتحسين الحياة وسبل العيش ، وهذا شيء سنواصل العمل عليه. على الرغم من أننا الآن في فترة كنا واضحين فيها منذ فترة طويلة أن المفاوضات نحو حل الدولتين ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي ، فإن مهمتنا الآن وتركيزنا هو تحسين مستوى المعيشة بينما نحافظ على هذا الاحتمال. من حل الدولتين التفاوضي وإبقائه على قيد الحياة”.

و بشأن نشاط المبعوث الأميركي ، هادي عمرو ، وما زال (ربما) يعمل خلف الكواليس ، ، خاصة وأنه اختفى عن شاشة الرادار الدبلوماسية، ، أجاب برايس : “لقد أجريت عددًا من المحادثات مع نائب مساعد الوزير عمرو في الأيام القليلة الماضية وحدها، واستطيع أن أقول لكم انه منخرط جدا في الدبلوماسية. إنه على اتصال دائم بالمسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين الفلسطينيين والمسؤولين الإقليميين. يعمل هو وآخرون في هذا المبنى كثيرًا لتحقيق الأهداف التي حددتها للتو”.