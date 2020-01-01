لجنة الانتخابات تبت في كافة الاعتراضات المقدمة لها على القوائم والمرشحين

رام الله / سما /

بتت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، بكافة الاعتراضات المقدمة لها على القوائم والمرشحين للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة في المقر العام بمدينة البيرة وعبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس" مع أعضائها في قطاع غزة.

وبحثت اللجنة كل الاعتراضات التي قُدمت خلال فترة نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين والبالغ عددها 61 اعتراضا، واطلعت على الوثائق المقدمة من المعترضين والمعترض عليهم بشكل تفصيلي، واتخذت قرارها بقبول اعتراضين اثنين، ورد 59 اعتراضا.

وستقوم اللجنة بإبلاغ أصحاب العلاقة رسميا بقراراتها، علما أنه يحق لهم تقديم استئناف على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام.

يذكر أنه سيتم نشر الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين يوم 27 تشرين الثاني الجاري، تزامنا مع موعد انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.