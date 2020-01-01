فلسطينيات تنظم جلسة بمحددات النشر على مواقع التواصل

غزة / سما /

نظمت مؤسسة فلسطينيات اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول محددات النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وطرق التحايل لتفادي انتهاكات فيسبوك وذلك بمقر المؤسسة الكائن في مدينة غزة بحضور عدد من الصحافيات الفلسطينيات.

وعرضت الصحفية مرح الوادية طرقاً جديدة للتحايل على سياسة فيسبوك في النشر والتنصل من أي ذرائع ربما تضعها الشركة لتبرير قمعها للمحتوى الفلسطيني وتفرض بحجتها القيود والحظر وإغلاق الصفحات الشخصية والعامة.

وقالت الصحفية وردة الدريملي التي تعرض محتواها لانتهاكات سابقة دون تبرير يذكر أنها باتت تتردد بنشر أي شيء يتعلق بالسياسة خوفاً من سياسة فيسبوك.

كذلك الصحفية ميساء أبو ذكري التي قالت إنها بحاجة إلى تدريب كامل بالكتابة لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة وأبرزها فيسبوك وأنستغراموتويتر، بالإضافة إلى تحويل القصص الإنسانية إلى رقمية تجذب اهتمام الناس وتجعلهم يتفاعلون معها.

وأوصت الصحافيات بضرورة عقد تدريبات معمقة في الكتابة لمنصات التواصل الاجتماعي والتطرق أكثر لسبل النشر وكيفية التعامل مع المصطلحات العامة الخاصة بالقضية الفلسطينية لترويجها أكثر بالخارج.