أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل االيوم اربعة اسرى اعواما جديدة في سجون الاحتلال وهم: الأسير محمد موفق سلمان ششتري (37 عاماً)، من محافظة نابلس، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير محمد زكريا محمد حمامي (39 عاماً)، من محافظة نابلس، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/11/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير نور الدين خالد سعيد أبو حاشية (26 عاماً)، من نابلس، دخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/11/2014م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير ماهر حمدي زهير الهشلمون (37 عاماً)، من الخليل، دخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/11/2014م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.