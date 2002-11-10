  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

 دخل االيوم اربعة اسرى اعواما جديدة في سجون الاحتلال وهم: الأسير محمد موفق سلمان ششتري (37 عاماً)، من محافظة نابلس، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير محمد زكريا محمد حمامي (39 عاماً)، من محافظة نابلس، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/11/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير نور الدين خالد سعيد أبو حاشية (26 عاماً)، من نابلس، دخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/11/2014م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير ماهر حمدي زهير الهشلمون (37 عاماً)، من الخليل، دخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/11/2014م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في حماس يلمّح لمفاجأة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

مجلس الوزراء يقترح اقتطاع جزء من رواتب الموظفين الشهر المقبل .. اليكم التفاصيل

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل مبادرة أمريكية لاقامة حكومة وحدة فلسطينية.. ومجدلاني يرد

قناة عبرية: أبو مازن يحاول منذ أشهر لقاء منصور عباس.. والأخير يرد: ليس الوقت المناسب لإثارة العواصف

مجدلاني يكشف آخر تطورات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

اسعار العملات مقابل الشيكل

مجلس الطلاب : تعليق الداوم في جامعة أبو ديس وتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية حالة الفلتان

الأخبار الرئيسية

واشنطن ترد على نفتالي بينت: مفاوضات حل الدولتين ليست مطروحة على الطاولة.. وهذه مهمتنا الأساسية

بيغاسوس

يديعوت: NSO وإعلان غانتس.. معركة محدودة أم “قشة قصمت ظهر البعير”؟

اكسبو

"اسرائيل اليوم" تتحدث عن الفارق بين الجناحين الفلسطيني والإسرائيلي في" اكسبو "

ضابط

ضابط إسرائيلي كبير: علينا الاستعداد لمعارك الطائرات المسيرة مع غزة ولبنان

4 وفيات و221 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية