عشرة إصدارات أدبية جديدة عن وزارة الثقافة

رام الله / سما /

أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية، عشرة أعمال أدبية جديدة، ضمن سلسلة إصداراتها للعام 2021، تحفيزا لحركة التأليف والنشر، تنوعت بين الرواية والشعر لعدد من الكتّاب والأدباء الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وقال وزير الثقافة، عاطف أبو سيف: إن رؤية وزارة الثقافة قائمة على ضرورة نشر وتعميم الكتاب بهدف تشجيع القراءة وتمكين الأجيال الشابة ثقافيا ليصبحوا أكثر معرفة ودراية واطلاعا على الإنتاجات الأدبية والثقافية بمختلف مكوناتها.

وأضاف ان للثقافة دورا كبيرا في صون وحماية الموروث الوطني والهوية الوطنية والرواية التاريخية، وهي الخط الأمامي في الدفاع عن حكاية وجودنا على هذه الأرض.

وأكد، أن وزارة الثقافة تؤمن بحرية الرأي والتعبير، وأن دورها الثقافي يقوم على ترويج الثقافة وإيجاد المناخ المناسب لتنوع أشكال الإبداع الأدبي المؤسس على قاعدة إحياء الموروث وتطويره، وتشجيع الجديد وتوسيع نطاقه، حيث تجسد منشورات الوزارة هذه الرؤية الوطنية ذات البعد المعرفي، وتستهدف جميع المواطنين من منطلق الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية للشعب الفلسطيني.

وتنوعت الإصدارات بين الدراسات والتوثيق والرواية والشعر، منها: رواية “ناغوغي الصغير” للروائي حسن حميد، ومجموعة مقالات تحت عنوان “الدهيشي” للكاتب عيسى قراقع، ومذكرات روائية “أنا والمحقق والزنزانة” للكاتب سعيد أبو غزة، ونصوص “ظلال الوهم” للكاتب حسين شاكر، و”فيما يشبه الحنين” للكاتب ماجد أبو غوش، وشعر “وشيء من سرد قليل” للكاتب فراس حج محمد، ودراسة بعنوان “وقفات مع الشعر الفلسطيني” للأسير الكاتب والشاعر كميل أبو حنيش، وكتاب “سامر العيساوي: حكاية صمودٍ وتحدٍ” من إعداد رحاب العيساوي، ومختارات شعرية “أدنى من سماء” للشاعر عبد الله عيسى، ومجموعة قصصية “سر النشيج” للكاتب صبحي حمدان.