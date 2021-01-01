  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرة إصدارات أدبية جديدة عن وزارة الثقافة

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرة إصدارات أدبية جديدة عن وزارة الثقافة



رام الله / سما /

 أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية، عشرة أعمال أدبية جديدة، ضمن سلسلة إصداراتها للعام 2021، تحفيزا لحركة التأليف والنشر، تنوعت بين الرواية والشعر لعدد من الكتّاب والأدباء الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وقال وزير الثقافة، عاطف أبو سيف: إن رؤية وزارة الثقافة قائمة على ضرورة نشر وتعميم الكتاب بهدف تشجيع القراءة وتمكين الأجيال الشابة ثقافيا ليصبحوا أكثر معرفة ودراية واطلاعا على الإنتاجات الأدبية والثقافية بمختلف مكوناتها.

وأضاف ان للثقافة دورا كبيرا في صون وحماية الموروث الوطني والهوية الوطنية والرواية التاريخية، وهي الخط الأمامي في الدفاع عن حكاية وجودنا على هذه الأرض.

وأكد، أن وزارة الثقافة تؤمن بحرية الرأي والتعبير، وأن دورها الثقافي يقوم على ترويج الثقافة وإيجاد المناخ المناسب لتنوع أشكال الإبداع الأدبي المؤسس على قاعدة إحياء الموروث وتطويره، وتشجيع الجديد وتوسيع نطاقه، حيث تجسد منشورات الوزارة هذه الرؤية الوطنية ذات البعد المعرفي، وتستهدف جميع المواطنين من منطلق الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية للشعب الفلسطيني.

وتنوعت الإصدارات بين الدراسات والتوثيق والرواية والشعر، منها: رواية “ناغوغي الصغير” للروائي حسن حميد، ومجموعة مقالات تحت عنوان “الدهيشي” للكاتب عيسى قراقع، ومذكرات روائية “أنا والمحقق والزنزانة” للكاتب سعيد أبو غزة، ونصوص “ظلال الوهم” للكاتب حسين شاكر، و”فيما يشبه الحنين” للكاتب ماجد أبو غوش، وشعر “وشيء من سرد قليل” للكاتب فراس حج محمد، ودراسة بعنوان “وقفات مع الشعر الفلسطيني” للأسير الكاتب والشاعر كميل أبو حنيش، وكتاب “سامر العيساوي: حكاية صمودٍ وتحدٍ” من إعداد رحاب العيساوي، ومختارات شعرية “أدنى من سماء” للشاعر عبد الله عيسى، ومجموعة قصصية “سر النشيج” للكاتب صبحي حمدان.

#الثقافة الفلسطينية #أعمال أدبية

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في حماس يلمّح لمفاجأة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

مجلس الوزراء يقترح اقتطاع جزء من رواتب الموظفين الشهر المقبل .. اليكم التفاصيل

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل مبادرة أمريكية لاقامة حكومة وحدة فلسطينية.. ومجدلاني يرد

قناة عبرية: أبو مازن يحاول منذ أشهر لقاء منصور عباس.. والأخير يرد: ليس الوقت المناسب لإثارة العواصف

مجدلاني يكشف آخر تطورات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

اسعار العملات مقابل الشيكل

مجلس الطلاب : تعليق الداوم في جامعة أبو ديس وتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية حالة الفلتان

الأخبار الرئيسية

واشنطن ترد على نفتالي بينت: مفاوضات حل الدولتين ليست مطروحة على الطاولة.. وهذه مهمتنا الأساسية

بيغاسوس

يديعوت: NSO وإعلان غانتس.. معركة محدودة أم “قشة قصمت ظهر البعير”؟

اكسبو

"اسرائيل اليوم" تتحدث عن الفارق بين الجناحين الفلسطيني والإسرائيلي في" اكسبو "

ضابط

ضابط إسرائيلي كبير: علينا الاستعداد لمعارك الطائرات المسيرة مع غزة ولبنان

4 وفيات و221 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية