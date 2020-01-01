اطلاق مجلة غرانتا العربية الدولية للادب الجديد في القدس

القدس المحتلة / سما /

اطلقت مجموعة من المثقفين والكتاب المقدسيين مجلة غرانتا العالمية بنسختها العربية الاولى من خلال امسية حوارية خاصة في متحف التراث الفلسطيني في مؤسسة دار الطفل العربي بحضور الناشر ، المكتبة العلمية في القدس ومحرر العدد اياد البرغوثي المقيم في مدينة عكا، وقد حمل غلاف العدد ثيمة الهروب .

وادار الحوار الاعلامي محمد زحايكة رئيس نادي الصحافة المقدسي مع محرر المجلة برغوثي واثنين من الكتاب الفلسطينيين الذين نشروا فيها وهما الكاتبة نسب اديب حسين من الرامة في شمال فلسطين والكاتب امير حمد من القدس.

واكد البرغوثي محرر العدد في مداخلاته على اهمية الكتابة الابداعية الجديدة في المنطقة العربية ودورها في وصول الكتابة العربية الى ارجاء العالم واتاحة الفرصة امام المبدعين العرب الاطلاع والمساهمة في ثقافات اخرى ، لما في ذلك من اهمية في ايصال نبض الشارع العربي وهمومه من خلال كتاباتهم الجديدة ، كما أشار الى خصوصية صدور نسخة عربية لاول مرة في مدينة القدس مركز العالم ولب وجوهر القضايا العربية . واستفاض في الحديث عن مفهوم وثيمة الهروب ونواحية الانسانية العديدة والذي نسج الخط العام للعدد وساهم في ربط مختلف مواده المنشورة .

اما الكاتبة نسب حسين فقد تحدثت عن تجربتها الكتابية من خلال قصة انسانية لامراة سورية نازحة الى تركيا ضمنتها في ثنايا العدد . وقرأت احدى فقرات قصتها الانسانية المؤثرة . فيما فسر الكاتب أمير حمد منحاه الكتابي في قصته المنشورة في المجلة التي لامست واقع العمل مع المؤسسات الاجنبية وعملية التركيب في البناء الكتابي واستدعاء المخزون الثقافي للكاتب وتخييلاته او تخيلاته في الحياة ودمجها في خلطة وتركيبة خاصة تشكل عنصرا هاما من سمات الكتابة الابداعية .

وتطرق الناشر عماد منى باسم المكتبة العلمية للتحدي الذي اخذه على عاتقه بنشر هذه المجلة في ظل جائحة كورونا وتراجع منسوب القراءة على مستوى العالم وما تواجهه المطبوعات من عزوف مخيف ولكنه رغم ذلك اصر على اخراج المجلة للضوء لما لها من بعد عالمي عريق وتأثير ادبي ملهم على مستوى العالم . واكد على تميز العدد بكونه قد مرّ بكل خطوات النشر المهنية من تحرير ادبي ثم تدقيق لغوي و استشارات ادبية وفنية للكاتب المعروف محمود شقير وعدنية شبلي ثم تصميم غرافيكي مهني وصولا لصناعة غلاف خاص من ابداعات الفنان الفلسطيني محمد حواجري من قطاع غزة .

واشرف على اخراج العدد والمساعدة في التحرير محمود منى الذي اشار الى انه تم اصدار المجلة الكترونيا باسلوب تقني مهني ، وان فريق العمل يدرس حاليا ترجمة موادها الابداعية الى لغات عالمية في مقدمتها اللغة الانجليزية للمساهمة في مزيد من الانتشار للمبدعين الفلسطينيين والعرب عالميا وتسويق نتاجاتهم خارج نطاق قارئي العربية. و اعلن عن سلسلة نشاطات اخرى ستقام في الايام والاسابيع القادمة في مختلف المدن الفلسطينية و في الخارج.

وترك المجال لعدد من المتداخلين في هذا الحوار كان من بينهم الفنان احمد ابو سلعوم والمهندس خالد امين الخطيب والكاتب نبيل الجولاني ومي منى كالوتي وماجد الحسيني واخرين ممن حضروا الندوة.