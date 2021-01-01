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وسائل إعلام: إسرائيل تعهدت بترحيل المهاجرين الإثيوبيين المتورطين في جرائم حرب

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام: إسرائيل تعهدت بترحيل المهاجرين الإثيوبيين المتورطين في جرائم حرب



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة إسرائيل تعهدت بترحيل أي من المهاجرين الإثيوبيين الذين وصلوا في الأشهر الماضية في حال ثبوت تورطه في ارتكاب جرائم في وطنه.

وذكر القناة الـ13 الإسرائيلية أمس الثلاثاء أن الحكومة تعهدت بإعادة ترحيل هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا إلى وطنهم.

ونقلت عن مصدر أمني تأكيده أن بين أكثر من ألفي مهاجر إثيوبي وصلوا إسرائيل خلال العام الأخير أربعة مشتبه فيهم على الأقل بالتورط في مجازر دموية منسوبة إلى القوات المتمردة في تيغراي.

وقبل يوم، أفادت القناة بأن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت اشتكى بشدة على استقبال تل أبيب بين المهاجرين ضباطا مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب كانوا يحاربون في صفوف القوات المتمردة في تيغراي.

ولم تكشف مصادر القناة كيف تعتزم إسرائيل التأكد من تورط هؤلاء المهاجرين في جرائم حرب، لافتة إلى أن السلطات قد تواجه صعوبات في التحقق من هويتهم، خاصة وأن العديد من المهاجرين وصلوا إسرائيل دون وثائق، وذكر الكثيرون منهم الأول من أبريل كيوم ميلادهم لدى تسجيلهم في البلاد، ما استدعى شكوكا في صدقية كلامهم.

#الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل #اثيوبيا #جرائم

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