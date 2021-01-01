إحصائية تؤكد انخفاض سرقة الأسلحة من القواعد الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

أفاد معطيات إسرائيلية رسمية، اليوم الأربعاء، بانخفاض حالات سرقة الأسلحة من قواعد ومخازن الجيش الإسرائيلي خلال العام الجاري، مقارنةً بالعام الماضي، وفقًا لـ "يديعوت أحرونوت".



وحسب الصحيفة، فإن معظم السرقات تتم لصالح المجرمين، مشيرةً إلى أن هناك جنود يتورطون في عمليات السرقة من القواعد والمخازن.



وذكرت أنه تم سرقة 24 قطعة سلاح من الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، معظمها بنادق هجومية من طراز M-16، مقابل 80 قطعة سلاح العام الماضي.



وأرجعت السبب في ذلك العملية الكبيرة للشرطة الإسرائيلية لضبط الأسلحة وخاصةً في أوساط الفلسطينيين بالداخل بالمنطقة الشمالية على خلفية الجرائم المنتشرة.