  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إحصائية تؤكد انخفاض سرقة الأسلحة من القواعد الإسرائيلية

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية تؤكد انخفاض سرقة الأسلحة من القواعد الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

أفاد معطيات إسرائيلية رسمية، اليوم الأربعاء، بانخفاض حالات سرقة الأسلحة من قواعد ومخازن الجيش الإسرائيلي خلال العام الجاري، مقارنةً بالعام الماضي، وفقًا لـ "يديعوت أحرونوت".
 
وحسب الصحيفة، فإن معظم السرقات تتم لصالح المجرمين، مشيرةً إلى أن هناك جنود يتورطون في عمليات السرقة من القواعد والمخازن.
 
وذكرت أنه تم سرقة 24 قطعة سلاح من الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، معظمها بنادق هجومية من طراز M-16، مقابل 80 قطعة سلاح العام الماضي.
 
وأرجعت السبب في ذلك العملية الكبيرة للشرطة الإسرائيلية لضبط الأسلحة وخاصةً في أوساط الفلسطينيين بالداخل بالمنطقة الشمالية على خلفية الجرائم المنتشرة.

#سرقة الأسلحة #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #قواعد الجيش

الأكثر قراءة اليوم

مجلس الوزراء يقترح اقتطاع جزء من رواتب الموظفين الشهر المقبل .. اليكم التفاصيل

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل مبادرة أمريكية لاقامة حكومة وحدة فلسطينية.. ومجدلاني يرد

قناة عبرية: أبو مازن يحاول منذ أشهر لقاء منصور عباس.. والأخير يرد: ليس الوقت المناسب لإثارة العواصف

مجلس الطلاب : تعليق الداوم في جامعة أبو ديس وتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية حالة الفلتان

المقاومة قالت كلمتها..حماس: معاناة الأسرى في سجون الاحتلال ستكون صاعقة التفجير للمعركة القادمة

واللا: نتنياهو تفاوض مع الفلسطينيين على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

اكسبو

"اسرائيل اليوم" تتحدث عن الفارق بين الجناحين الفلسطيني والإسرائيلي في" اكسبو "

ضابط

ضابط إسرائيلي كبير: علينا الاستعداد لمعارك الطائرات المسيرة مع غزة ولبنان

4 وفيات و221 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مجدلاني يكشف آخر تطورات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

قيادي في حماس يلمّح لمفاجأة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

الاتصالات الفلسطينية