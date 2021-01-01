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هوروفيتس : هناك تهديدات وجهت الي والى خبراء وزارة الصحة من جهة معارضي التطعيم

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
هوروفيتس : هناك تهديدات وجهت الي والى خبراء وزارة الصحة من جهة معارضي التطعيم



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الصحة الاسرائيلي نيتسان هوروفيتس انه هناك أعضاء في طاقم الخبراء التابع للوزارة يخشون من الكشف عن أسمائهم بسبب التهديدات والترهيب من جهة أوساط معارضي التطعيمات

وأضاف وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان) أن هناك هجمات سافلة في شبكات التواصل الاجتماعي على أطباء وعلى مسؤولين في الوزارة  بمن فيهم هو نفسه مؤكدا أن هؤلاء الأطباء يعملون جاهدين حفاظا على صحة الجمهور ويتلقون التهديدات من قبل أشخاص منفلتين وعديمي المسؤولية .

واكد الوزير هوروفيتس ان هناك مخزونا كافيا من جرعات اللقاح لتطعيم الأطفال اذا اتخذ قرار كهذا وأضاف ان عملية التطعيم قد تجرى في المدارس أو في أي مكان أخر .

وردا على سؤال حول الدواء الجديد الذي طورته شركة فايزر لمعالجة الكورونا قال وزير الصحة ان خبراء الوزارة يفحصون هذا الأمر واذا توصل هؤلاء الى استنتاج بشان نجاعة هذا الدواء اسيتم الحصول عليها .

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