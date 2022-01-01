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أبو حسنة: يجب التخلص من نظام التمويل القديم للأونروا و على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة: يجب التخلص من نظام التمويل القديم للأونروا و على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته



غزة/سما/

قال المستشار الاعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة اليوم الأربعاء " أن الأزمة المالية للأونروا قديمة جديدة لأن أعداد اللاجئين ومتطلباتهم في ازدياد، ويجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته. 

وأَضاف أبو حسنة " الأونروا أنشئت كمنظمة مؤقتة ولذلك طريقة تمويلها مؤقتة وطوعية، وهذه الطريقة ستؤدي دائماً لأزمات، ويجب أن نتخلص من النظام القديم لتمويل أونروا، وسنطلب في مؤتمر بروكسل تعهدات من الدول.

وتابع " مطلوب 100 مليون دولار لدفع الرواتب واستمرار الخدمات كالصحة والتعليم، وهناك جهودا كبرى متواصلة تُبذل على كافة المستويات، ونحن نريد اتفاقيات متعددة السنوات وثابتة.

وأكد أن اللاجئون الفلسطينيون هم الأولوية في تقديم الخدمات، ولا يوجد أي اتفاقية تُلزم أي دولة بتقديم أي مساعدة للأونروا.

#عدنان أبو حسنة #المجتمع الدولي #الازمة المالية للاونروا #الاونروا

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