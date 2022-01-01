اغتصبوها وقتلوها.. إحالة أوراق 5 أشخاص من عائلة مصرية واحدة للمفتي

القاهرة / سما /

قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية بإحالة أوراق 5 ‏مدانين من عائلة واحدة إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم.

وأدين الجناة الخمسة "باختطاف واغتصاب وقتل الطفلة فاطمة إبراهيم مصطفى عبد الله أبو العلا 10 أعوام" التي عثر على جثتها بالأراضي الزراعية بعد 15 يوما من اختفائها بالدقهلية.

وأكد تشريح الجثة أن الوفاة حدثت قبل العثور عليها بيومين فقط وأن سبب الوفاة ‏الخنق وأن الطفلة تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة وهناك استئصال لأعضائها التناسلية لإخفاء ‏جريمة الاغتصاب والتخلص من السائل المنوي وتمكن الطب الشرعي من العثور على بقايا ‏للسائل في رحم الطفلة‎.‎

وتبين أن وراء الواقعة 3 أشقاء وصديقهم وزوجة أحدهم خطفوا الطفلة ابنة عمهم واغتصبها ‏أحدهم ثم استأصلوا أعضاءها التناسلية لإخفاء معالم جريمتهم وألقوا بها في أرض ‏زراعية انتقاما من والدها وعمتها بسبب خلافهما على ملكية 8 قراريط ‏أرض زراعية.