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4 وفيات و221 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 وفيات و221 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 15، الخليل 27، جنين 11، طولكرم 6، أريحا والأغوار 4، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 8، ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 2، سلفيت 0، قطاع غزة 145"

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 23، الخليل 61، جنين 31، طولكرم 3، أريحا والأغوار 4، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 17، ضواحي القدس 6، طوباس 9، نابلس 8، سلفيت 0، قطاع غزة 155"


 
وسجلت حالتا وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في بيت لحم، حالة في الخليل.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 47 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 82 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#اصابات كورونا في فلسطين #وفيات كورونا في فلسطين

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