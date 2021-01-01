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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (11 نوفمبر)، حسب كشفي المسافرين والجوازات المصرية.

وأوضحت أن السفر سيكون للحافلات: الرابعة، والخامسة، والسادسة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/37).

رابط كشف المسافرين رقم (2021/37).


وبينت أن السفر سيكون للأسماء من (177) حتى نهاية كشف الجوازات المصرية رقم (2021/2).

رابط كشف الجوازات المصرية رقم (2021/2).

وطالبت المسافرين التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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