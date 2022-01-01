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مجمع الشفاء الطبي يكشف عن خطته المستقبلية لعام 2022

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجمع الشفاء الطبي يكشف عن خطته المستقبلية لعام 2022



غزة/سما/

كشف مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية، عن الخطة المستقبلية في المجمع للعام 2022، حيث سيفتتح مبنى الولادة الجديد، وسيتم توسعة أقسام الطوارئ ، بالإضافة إلى توفير جهاز التصوير المقطعي “CT” في مركز الأمير نايف، وتجهيز قسم الأورام وفحص الأنسجة.

وقال أبو سلمية في تصريح إذاعي لـ"صوت الشعب"، اليوم الأربعاء:” نتابع الأقسام على الدوام ونجري جولات داخلها باستمرار، وهناك أعداد كبيرة من المرضى نتابعهم أول بأول رغم الحصار وقلة الإمكانيات”.

وأكد على توسعة قسم الطوارئ في المجمع ضمن المرحلة الأولى في الخطة التطويرية وسيجهز خلال 40 يوم، ويوجد مرحلة ثانية ستتضمن 45 سرير .

#مجمع الشفاء الطبي

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