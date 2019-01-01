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آبل تطلق تحديثا طارئا لمعالجة مشكلات في نظام تشغيل حواسبها

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تطلق تحديثا طارئا لمعالجة مشكلات في نظام تشغيل حواسبها



وكالات / سما /

 

أعلنت آبل عن إطلاق تحديث طارئ لنظام تشغيل macOS Monterey الجديد لمعالجة مشكلات اشتكى منها مستخدمو حواسبها.

وتبعا لآبل فإن مستخدمي بعض حواسب mac وبعد تحميل نسخة macOS Monterey 12.0.1 التي أطلقت في 25 أكتوبر الفائت بدأوا يشتكون من مشكلات جعلت حواسبهم تتوقف عن العمل، وعند محاولاتهم لإعادة إقلاع الأجهزة لم تقم الحواسب بإعادة تحميل نظام التشغيل بالشكل الصحيح.

وأشار الخبراء إلى أن المشكلة كان سببها ثغرة برمجية في نظام التشغيل الجديد، وهذه الثغرة أثرت على عمل الحواسب المزودة بشرائح الأمان الإلكترونية Apple T2، ولم تؤثر على حواسب mac المجهزة بشرائح Apple M1.

ومن جهتها طالبت آبل المتأثرين بتلك المشكلات بتحميل التحديث الطارئ لنظام التشغيل، والتواصل مع خدمات الدعم الإلكتروني عبر مواقعها الرسمية، كما نشرت قائمة بالحواسب التي يجب تحديث نظام التشغيل فيها وهي:

- iMac Pro

- Mac Pro (2019)

- iMac (Retina 5K 27 إنشا إصدار 2020

- Mac mini- (لعام 2018)

- MacBook- بقياس 13 إنشًا إصدار2020

- MacBook Air- بقياس 13 إنشا- 2019

- MacBook Air -بقياس 13 إنشا - 2018

- MacBook Pro- بقياس 13 إنش- 2020 المزود بمنفذي Thunderbolt 3

- MacBook Pro- بقياس 13 إنشا - 2020 المزود بأربعة منافذ Thunderbolt 3

- MacBook Pro- بقياس 16 إنشا -2019

- MacBook Pro- بقياس 13 إنشا - 2019 المزود بمنفذي Thunderbolt 3

- MacBook Pro- بقياس 15 إنشا -2019

- MacBook Pro- بقياس 13 إنًا -2019 المزود بأربعة منافذ Thunderbolt 3

- MacBook Pro-بقياس 15 إنشا - 2018

- MacBook Pro- بقياس 13 إنشا -2018 المزود بأربعة منافذ Thunderbolt 3.

#الحواسب #آبل #نظام تشغيل

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