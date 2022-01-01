  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون ينصبون خيمة في مسافر يطا

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

نصب مستوطنون خيمة في منطقة "خلة الضبع" بمسافر يطا جنوب الخليل، تمهيدا للاستيلاء على أراضي المواطنين.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية جنوب الخليل راتب جبور، إن مستوطنين نصبوا خيمة في المنطقة المذكورة، وذلك لاستغلال مساحات واسعة من الأراضي الرعوية لرعي أغنامهم.

وأوضح جبور، ان مستوطنا يربي المواشي يقوم بنصب عدد من الخيام في مناطق متفرقة من مسافر يطا، لا سيما المناطق المجاورة للبؤر الاستيطانية المنتشرة على تلال وجبال المسافر، وذلك لوضع اليد عليها بحجة رعي اغنامه والاستيلاء عليها، وذلك بحماية من شرطة الاحتلال وقوات الاحتلال التي تتواجد في المنطقة لحمايتهم.

#مسافر يطا #مستوطنون #خيمة #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل مبادرة أمريكية لاقامة حكومة وحدة فلسطينية.. ومجدلاني يرد

قناة عبرية: أبو مازن يحاول منذ أشهر لقاء منصور عباس.. والأخير يرد: ليس الوقت المناسب لإثارة العواصف

المقاومة قالت كلمتها..حماس: معاناة الأسرى في سجون الاحتلال ستكون صاعقة التفجير للمعركة القادمة

آبي أحمد يعلق لأول مرة على أنباء انهيار العاصمة الأثيوبية وهروب المسؤولين إلى دول الجوار

واللا: نتنياهو تفاوض مع الفلسطينيين على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

إلى خالد مشعل وقيادة حماس: تقييم أمريكي للحرب الأخيرة على غزة!! د. أحمد يوسف

تثقب جسدها بـ"الشنيور" وتأكل الزجاج.. امرأة مصرية خارقة جسدها مضاد للاختراق (فيديو)

الأخبار الرئيسية

4 وفيات و221 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مجدلاني يكشف آخر تطورات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

قيادي في حماس يلمّح لمفاجأة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

مجلس الوزراء يقترح اقتطاع جزء من رواتب الموظفين الشهر المقبل .. اليكم التفاصيل

مجلس الطلاب : تعليق الداوم في جامعة أبو ديس وتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية حالة الفلتان

الاتصالات الفلسطينية