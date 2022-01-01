ابن دييجو سيميوني على أعتاب اللعب في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الدايلي أكسبريس” الإنجليزية بأن هناك عدد من أندية البريميرليج مهتمين بشدة بضم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني مهاجم هيلاس فيرونا الإيطالي، وابن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني الحالي خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

ويقدم جيوفاني سيميوني صاحب 26 عاماً مستويات رائعة مع فريق هيلاس فيرونا هذا الموسم، بتسجيله حتى الآن تسعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين خلال 12 مباراة.

ويلعب حالياً جيوفاني سيميوني مع هيلاس فيرونا على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادماً من كالياري، مع إمكانية تعاقد فيرونا معه بشكلٍ نهائي في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي وست هام يونايتد يعتبر من أبرز المرشحين للتعاقد مع جيوفاني سيميوني في شهر يناير المقبل من أجل تعزيز خط هجوم الهامرز.

وأكملت الصحيفة أن وست هام يونايتد حاول بالفعل التوفيع مع سيميوني في الصيف، ولكن الصفقة لم تتم، والآن يخطط النادي اللندني للتعاقد مع اللاعب في يناير، على الرغم من أن هيلاس فيرونا يحق له التعاقد مع جيوفاني بشكلٍ نهائي عقب نهاية الموسم.

ولكن ستحاول إدارة وست هام يونايتد إقناع هيلاس فيرونا بالسماح بالتعاقد مع جيوفاني سيميوني في الشتاء.