اتحاد الكرة المصري يرد الصفعة لليفربول حول محمد صلاح

وكالات / سما /

رفض مسئولو اتحاد الكرة المصري، طلبا مثيرا من إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، بخصوص موعد انضمام محمد صلاح، جناح الريدز، إلى تشكيلة الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في يناير المقبل.

وقال الإعلامي محمد شبانة في برنامجه التلفزيوني، إنه إدارة نادي ليفربول الإنجليزي طلبت من اتحاد الكرة المصري تعديل موعد انضمام محمد صلاح إلى معسكر المنتخب المصري لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، بسبب حاجة الريدز لخدمات هداف مسابقة البريميرليج في مواجهة تشيلسي، 3 يناير المقبل.

وأشار الإعلامي محمد شبانة إلى أنه اتحاد الكرة المصري رفض طلب نادي ليفربول وتمسك بانضمام محمد صلاح إلى معسكر الفراعنة في 27 من ديسمبر المقبل، أي بل بطولة كأس الأمم الأفريقية بـ 12 يوم، مثلما تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأكد الإعلامي محمد شبانة أنه تمسك اتحاد الكرة المصري بموقفه بانضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب المصري في 27 ديسمبر ورفض طلب نادي ليفربول، بسبب الواقعة السابقة التي كانت في الصيف الماضي، عقب رفض إدارة الريدز انضمام لاعب الفريق إلى الفراعنة في أولمبياد طوكيو، بحجة البطولة غير مدرجة لدى فيفا وحاجة الفريق لخدمات صاحب الـ 30 عاما.

واختتم الإعلامي محمد شبانة حديثه بأنه تحذيرات طبيب نادي ليفربول لمحمد صلاح وراء عدم مشاركة الأخير في مران المنتخب المصري أمس خوفا عليه من الإرهاق والتعرض إلى إصابة عقب السفر لمسافات طويلة.

وكان محمد صلاح انضم أمس الثلاثاء إلى معسكر المنتخب المصري استعدادا لمواجهتي انجولا والجابون، 12 و16 من الشهر الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2022.