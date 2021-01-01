كيف ساهم ستيرلينج في بقاء ديمبلي مع برشلونة؟ تفاصيل مثيرة!

وكالات / سما /

ساهم النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في استمرار الفرنسي عثمان ديمبلي مع فريقه برشلونة الإسباني، وفقاً لما أفادت به تقارير صحفية في الساعات الماضية.

وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة كان قد اتفق على بيع عقد ديمبلي لمانشستر سيتي في الصيف الماضي من خلال صفقة تبادلية ضخمة، يرحل بموجبها ديمبلي ورونالد أراوخو لفريق ملعب الاتحاد، مقابل وصول رحيم ستيرلينج وأيمريك لابورت هذا الموسم.

وذكرت شبكة Esport3 الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن ستيرلينج من أوقف الصفقة رغم موافقة الناديين، برفضه فكرة الرحيل عن السيتي والذهاب للكامب نو في الميركاتو الصيفي الماضي.

وحاول برشلونة جاهداً التخلي عن خدمات ديمبلي في خضم الأزمة المالية التي كان يعاني منها النادي رغم اعتباره من أعمدة المستقبل في الفريق، لكن راتبه السنوي الضخم كان شوكة في حلق الإدارة.

وسافر مدير برشلونة، ماتيو أليماني، بالفعل لمانشستر للتفاوض بشأن التخلص من ديمبلي ببيع عقده بشكل نهائي، قبل فكرة الصفقة التبادلية، لكن الأمور لم تنجح بسبب مشاكل اللعب المالي النظيف لكتيبة سماوي مانشستر.

واتجه الطرفان لعقد الصفقة التبادلية المذكورة وبعدما تم الاتفاق على الأسماء وبعض التفاصيل، لم يكتب للأمر الظهور للنور بسبب رفض ستيرلينج القصة برمتها.

وتغيرت وضعية ديمبلي في برشلونة بسبب قرار ستيرلينج، حيث يراه المدرب الجديد، تشافي، من أبرز أعمدة الفريق ويريد تجديد عقده مع الإدارة بأسرع وقت ممكن.