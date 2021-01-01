خبر سار لباريس سان جيرمان بخصوص راموس

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية فرنسية, عن مفاجأة سارة لباريس سان جيرمان الفرنسي ومديره الفني ماوريسيو بوكيتينو.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية, أن المدافع سيرجيو راموس انتظم في المران الجماعي الأخير، وذلك بعد تعافيه من آلام عضلية وإصابة في الركبة أبعدته لأشهر.

أوضحت "لو باريزيان", أن راموس شارك في المران برفقة اللاعبين الذين لم يتم ضمهم لمنتخبات بلادهم مثل خوان بيرنات، وماورو إيكاردي, وأندير هيريرا.

ولفتت إلى أن المدافع الإسباني المخضرم خاض مباراة مصغرة ضد اللاعبين الشباب بالفريق على هامش فقرات المران.

كما نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وهو يؤدي تدريبات منفردة بالكرة تحت إشراف أخصائي التأهيل.