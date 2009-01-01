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مفاجأة.. رونالدو مرشح لمغادرة اليونايتد في هذه الحالة!

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة.. رونالدو مرشح لمغادرة اليونايتد في هذه الحالة!



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إنجليزية, عن مفاجأة كبرى تتعلق بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

وانضم رونالدو "36 عاما" إلى مانشستر يونايتد في "الميركاتو" الصيفي الماضي، قادما من نظيره يوفنتوس.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، فإن تراجع نتائج مانشستر يونايتد هذا الموسم، قد يدفع "صاروخ ماديرا" للرحيل في "الميركاتو" الصيفي المقبل.

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم، خاصة على الصعيد المحلي، حيث ابتعد الفريق مبكرا عن سباق المنافسة على لقب "البريميرليغ".

وأوضحت "إكسبريس", أن رونالدو قد يفكر في الرحيل عن "أولد ترافورد", حال عدم تأهل اليونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وبيّنت أن اللاعب البرتغالي يرغب في تحقيق الألقاب الفردية والجماعية, ولن يكون سعيدا في فريق لا تكون توقعاته وقدراته على المستوى المأمول.

يشار إلى أن رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد بعد "12 عاما" من رحيله، إذ غادر في صيف 2009 صوب ريال مدريد، ومنه إلى يوفنتوس عام 2018، قبل الرجوع إلى "أولد ترافورد" في صيف 2021.

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