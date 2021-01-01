تعرف على موعد لقاءات الديربي بالممتازة والأولى

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, قرعة بطولة دوري الدرجتين الممتازة والأولى, استعدادا للموسم الجديد 2021-2022.
وكشفت القرعة عن موعد مواجهات "الديربي" بين الأندية في المسابقتين, وهي المباريات التي تحفل بحضور جماهيري كبير.
وفيما يلي موعد أبرز لقاءات "الديربي" في الممتازة والأولى:
أولا.. الممتازة:
- خدمات الشاطئ – اتحاد الشجاعية (الأسبوع الأول).
- شباب جباليا – اتحاد بيت حانون الرياضي (الأسبوع الثاني).
- شباب رفح – خدمات رفح (الأسبوع السابع).
- اتحاد خانيونس – شباب خانيونس (الأسبوع السابع).
- خدمات الشاطئ – الصداقة (الأسبوع الحادي عشر).
ثانيا.. الأولى:
- أهلي النصيرات – خدمات النصيرات (الأسبوع الأول).
- الأقصى – خدمات النصيرات (الأسبوع الثاني).
- خدمات البريج – خدمات النصيرات (الأسبوع الرابع).
- أهلي النصيرات – الأقصى (الأسبوع العاشر).
- خدمات جباليا - نماء (الأسبوع الحادي عشر).