تعرف على موعد لقاءات الديربي بالممتازة والأولى

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سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, قرعة بطولة دوري الدرجتين الممتازة والأولى, استعدادا للموسم الجديد 2021-2022.

وكشفت القرعة عن موعد مواجهات "الديربي" بين الأندية في المسابقتين, وهي المباريات التي تحفل بحضور جماهيري كبير.

وفيما يلي موعد أبرز لقاءات "الديربي" في الممتازة والأولى:

أولا.. الممتازة:

- خدمات الشاطئ – اتحاد الشجاعية (الأسبوع الأول).

- شباب جباليا – اتحاد بيت حانون الرياضي (الأسبوع الثاني).

- شباب رفح – خدمات رفح (الأسبوع السابع).

- اتحاد خانيونس – شباب خانيونس (الأسبوع السابع).

- خدمات الشاطئ – الصداقة (الأسبوع الحادي عشر).

ثانيا.. الأولى:

- أهلي النصيرات – خدمات النصيرات (الأسبوع الأول).

- الأقصى – خدمات النصيرات (الأسبوع الثاني).

- خدمات البريج – خدمات النصيرات (الأسبوع الرابع).

- أهلي النصيرات – الأقصى (الأسبوع العاشر).

- خدمات جباليا - نماء (الأسبوع الحادي عشر).