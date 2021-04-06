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هيئة الأسرى: 49 يوما على إضراب الأسير عياد الهريمي وسط ظروف صحية سيئة

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بأن الأسير عياد الهريمي (34) عاماً من مدينة بيت لحم، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (49)، وذلك احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري بحقه.

وقال محامي الهيئة، إن الأسير الهريمي تم نقله الى سجن الرملة بعد أن كان في عزل سجن عوفر، ويقبع حاليا في زنزانة تنتشر فيها الصراصير، ومتسخة جدا، ولا يتلقى أي نوع من المدعمات منذ خوضه الإضراب، ولم تجر له أية فحوصات طبية.

وأوضحت الهيئة أن الوضع الصحي للأسير الهريمي، أخذ بالتدهور بشكل كبير ويعاني من أوجاع في جميع أنحاء جسده ، ومن عدم توازن ولا يستطيع الوقوف، ويشتكي من أوجاع في منطقة الكلى والبطن، وعدم وضوح بالرؤية عدا عن معاناته من آلام في قدمه اليمنى.

يذكر أن الأسير الهريمي معتقل سابق أمضى ما يقارب (9 ) سنوات، واعتقل مجددا بتاريخ 06/04/2021 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة اشهر، وتم تجديده مرة أخرى لمدة اربعة اشهر.

إلى ذلك، يواصل الأسير كايد النمورة "الفسفوس" إضرابه لليوم (119)على التوالي، ويقبع في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، بوضع صحيّ خطير، ويواصل المعتقل مقداد القواسمة إضرابه لليوم (112) على التوالي، بوضع صحي شديد الخطورة، والأسير علاء الأعرج ويخوض إضرابه منذ (95) يوما، ويواصل الأسير هشام أبو هواش من دورا في محافظة الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم (86)، ويقبع في عيادة سجن الرملة، كما يواصل المعتقل لؤي الأشقر (45 عاماً)، من بلدة صيدا في طولكرم، إضرابه لليوم (31) يوما، ويقبع في سجن "مجدو"، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقّه لمدّة ستّة شهور.

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الآخذ بالتدهور.

 
#هيئة الأسرى

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