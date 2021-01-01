"فتح" تعلن فعاليات احياء الذكرى 17 لاستشهاد القائد ياسر عرفات

رام الله/سما/

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عن فعاليات احياء الذكرى 17 لاستشهاد القائد ياسر عرفات.

وقال رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، إن فعاليات احياء الذكرى ستكون على النحو التالي:

- سيضع السيد الرئيس اكليلا من الزهور على ضريح الشهيد القائد المؤسس ابو عمار في تمام الساعة 11 يوم غد الخميس بحضور اعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة " فتح" .

- في تمام الساعة 12 ستنطلق مسيرة حاشدة ينظمها اقليم حركة فتح رام الله والبيرة من مدرسة ذكور رام الله الثانوية باتجاه ضريح الشهيد ياسر عرفات وتصل عند الساعة الواحدة ظهراً.

اقليم جنوب الخليل:

غدا الخميس 11/11 الساعة 11/ فعالية مركزية في مدرسة اشبيلية في الظاهرية وسيشارك فيها كافة الشرائح من مؤسسات مدنية وامنية وفعاليات حركية.

يوم الاحد 14/11- فعالية احياء ذكرى ابو عمار واعلان الاستقلال في بلدة السموع.

اقليم اريحا والاغوار:

غدا الخميس 11/11 الساعة العاشرة صباحاً مهرجان مركزي في ساحة مدرسة فاطمة الزهراء.

اقليم يطا وضواحيها:

غدا الخميس 11/11 مسيرة شموع في المسافر الساعة الخامسة مساءً.

اقليم بيت لحم:

- 11/11 الساعة 11 صباحاً مهرجان مركزي في جامعة بيت لحم.

اقليم شمال الخليل:

- حلحول 11/11 الساعة 11 مهرجان تأبيني في ساحة المدرسة الثانوية.

- مخيم العروب 11/11 الساعة 4 مساءً مسيرة حاشدة في شوارع المخيم.

اقليم سلفيت:

- 11/11 الساعة 11 صباحاً مسير عسكري للشبيبة الثانوية، وتدشين ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة سلفيت.

- يوم الأحد 14/11 الساعة 10:00 صباحاً مهرجان خطابي في مبنى محافظة سلفيت.

- يوم الثلاثاء 16/11 الساعة 11:00 صباحاً افتتاح معرض صور للشهيد ياسر عرفات وذكرى الاستقلال في مدرسة ذكور دير استيا الثانوية.

اقليم القدس:

- 12/11 مهرجان مركزي في العيزرية الساعة 4 مساءً.

اقليم جنين:

- 13/11 يوم السبت الساعة 12 ظهراً، فعالية مركزية جامعة القدس المفتوحة / جنين

اقليم طوباس ...

13/11 يوم السبت الساعة الخامسة مساءً، مسيرة مركزية كل المناطق فيها نشاطات بحضور الاقاليم الخارجية.

اقليم طولكرم:

- 14/11 يوم الاحد الساعة 12، مهرجان مركزي في حرم جامعة فلسطين التقنية.

- 11/11 يوم الخميس، معرض صور ومسابقة لأفضل رسم لوحه فنية للشهيد ياسر عرفات كلية الزراعة النجاح + مهرجان للشبيبة الساعة واحدة ظهراً.

- 13/11 يوم السبت، عرض كشافه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم/ مدينة طولكرم.

اقليم نابلس:

- 14/11 يوم الاحد، فعالية مركزية على جبل صبيح.

- 11/11 يوم الخميس ثلاث احتفاليات في مدارس المحافظة.

- 11/11 زيارة مغارة ياسر عرفات وزيارة حوش العطعوط + فعاليات مدرسية (كرة قدم + تنس) وتقديم كاس الشهيد الراحل ياسر عرفات.

مدينة الخليل:

- احياء الذكرى في جميع المدارس وفعاليات في الثانويات.

- القاء محاضرات وفعاليات في مختلف المناطق عن حياة الشهيد ابو عمار.