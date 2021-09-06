مهجة القدس: نقل أمير الهيئة القيادية لأسرى الجهاد زيد بسيسي لعزل سجن شطة

رام الله/سما/

أعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الأربعاء 10/11/2021، أن إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" نقلت أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال؛ الأسير القائد: زيد إبراهيم أحمد بسيسي من بلدة رامون بمحافظة طولكرم من عزل سجن الجلمة إلى عزل سجن شطة.

وأفادت المؤسسة، أن الأسير زيد بسيسي يقبع في العزل الانفرادي منذ تاريخ 08/09/2021م حيث قامت مصلحة سجون الاحتلال بعزله عقب عملية انتزاع الأسرى الستة حريتهم من خلال نفق سجن جلبوع بتاريخ 06/09/2021م.

من الجدير ذكره أن الأسير بسيسي من مدينة طولكرم معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وتشهد سجون الاحتلال انتهاكات جمة ضد الاسرى تحديدًا أسرى "الجهاد"، وتصاعدت بعد تنفيذ ستة أسرى عملية "نفق الحرية" من سجن جلبوع، هزت المنظومة الأمنية "الإسرائيلية".