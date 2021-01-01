مجدلاني يكشف آخر تطورات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

رام الله/سما/

أكّد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم الأربعاء " على أنّه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد محدد لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية وأن دفعة من أصل ثلاث دفعات مستحقة هذا العام لم يدفع منها الا نصف دفعة، وذلك لعدم توفر الأموال اللازمة في خزينة الحكومة".

وأضاف مجدلاني في تصريحات لصحيفة الأيام " أن الحكومة تعاني من وضع مادي قاسٍ يحول دون تمكنها من صرف مستحقات هذه الشريحة"، معرباً عن أمله في أن تتمكن الحكومة من تجاوز هذه الأزمة بما يمكنها من صرف هذه المستحقات".





وتابع: "انتهت الوزارة منذ فترة من تجهيز الكشوف اللازمة بأسماء الأسر المستفيدة من أجل بدء عملية الصرف التي واجهت مشكلة لتأخر الاتحاد الأوروبي في صرف مساهمته البالغة نحو 45% من قيمة المبلغ الإجمالي البالغ نحو 140 مليون شيكل للدفعة الواحدة التي تصرف بمعدل مرة واحدة كل ثلاثة شهور بينما تتكفل الحكومة بصرف المبلغ المتبقي.