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الصحة بغزة: وفاتان و145 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: وفاتان و145 إصابة جديدة بكورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا"  المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 859 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 155 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 185279 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2583 حالة، وإجمالي المتعافين 181089 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1607 وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 76 حالة، من بينها 49 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 487417 شخص.

#وزارة الصحة #اصابات كورونا في غزة #وباء كورونا #وفيات كورونا في غزة

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