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منصور عباس: فتح القنصلية الأمريكية في القدس سيسهم في السلام

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منصور عباس: فتح القنصلية الأمريكية في القدس سيسهم في السلام



القدس المحتلة/سما/

اعتبر منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، “أن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لخدمة الفلسطينيين سيسهم في السلام”.

وقال عباس في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي هذا الصباح “لقد اعترفت الولايات المتحدة بالفعل بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولذلك يجب أن يكون هناك عمل متوازن يتضمن فتح قنصلية للفلسطينيين شرقي القدس وهذه الخطوة ستساهم في عملية السلام”.


وبشأن زيارته إلى الأردن، قال عباس إنه نسق الزيارة مع رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، قبل أن يقبل دعوة القصر الملكي الأردني.

وأضاف “اعتقد من الصواب قبول الدعوة ولقاء الملك عبد الله الثاني نحن لا نتدخل في قضايا الدول العربية ولكن نعمل من أجل القضايا التي تهم المجتمع العربي في إسرائيل”.

واتهم زعيم القائمة العربية الموحدة، “القائمة العربية المشتركة بأنها تتعاون وتتحالف مع حزب الليكود اليميني، وقد ظهر ذلك خلال التصويت على الميزانية”.

وقال “واضح للجميع أن هناك تحالفًا بين القائمة المشتركة والليكود كل ما أقوله مبروك على هذا التعاون ومن المؤسف أنهما لم يفعلا ذلك منذ 12 عامًا”.

القدس

#منصور عباس #القائمة العربية الموحدة #افتتاح قنصلية أميريكية في القدس

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