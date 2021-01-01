التربية : أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع التعليم بغزة

غزة/سما/

قال المدير العام للإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم في غزة د.محمود مطر، اليوم الأربعاء، إن المناهج الدراسية الفلسطينية تتفق إلى حد كبير مع المعايير الدولية، مبيناً أن الوزارة تعاني منذ زمن من الضعف التراكمي، مشيراً إلى وجود فجوة بين مستويات الطلاب والمناهج، ولذلك حاولنا الموازنة بين الجانبين.

وأضاف مطر في حديثه لإذاعة "صوت القدس"، أن "أزمة كورونا أثرت على قطاع التعليم، والرهان الحقيقي هو على ما اكتسبه الطالب من مفاهيم ومهارات أساسية، وهناك حد أدنى من المهارات التي لا يمكن التغاضي عنها".

وتابع: "لا يخفى على أحد الصعوبات التي واجهتها الوزارة والأسرة التعليمية خلال التعليم عن بُعد، وهناك عدة عوامل تؤثر على نسبة استفادة الطالب".



وأكمل: "انتهجنا نهج مختلف في هذا العام حيث حددنا المتطلبات المرتبطة بكل مهارة، وأوجدنا بطاقات استدراكية قبل كل مهارة".