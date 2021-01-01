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غزة: مجلس أولياء الأمور يطالب بتخفيف المنهاج الدراسي في المدارس

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مجلس أولياء الأمور يطالب بتخفيف المنهاج الدراسي في المدارس



غزة/سما/

طالب رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدراس الأونروا زاهر البنا، اليوم الأربعاء، الهيئة التدريسية في الأونروا، بمراعاة الطلاب والتخفيف عنهم وإكسابهم مهارات أساسية، نظراً لصعوبة المنهج الدراسي.

واقترح البنا في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن يكون هناك تخفيف للمنهاج الدراسي حتى يصل للطالب الذي يمثل رأس مال الشعب الفلسطيني لبر الأمان.

وأكد البنا أن الكثير من الأهالي قدموا شكاوى عن صعوبة المنهج الدراسي، نتيجة لعدم وجود اختبارات في التعليم الواقعي وبيئة مناسبة، مبيناً أن هناك ترفيع وتنجيح بشكل كبير وهو ما خلف فاقد تعليمي كبير في تلك السنوات.

#مجلس أولياء الامور #المنهاج الدراسي

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