  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية: إزالة معلومات حساسة من الإنترنت عن رئيس "الشاباك"

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: إزالة معلومات حساسة من الإنترنت عن رئيس "الشاباك"



القدس المحتلة/سما/

قالت قناة 12 التابعة للاحتلال، الليلة الماضية، أن الجهات المختصة أزالت كامل المعلومات الحساسة حول رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، من جميع المواقع الحكومية والتي كان يمكن الوصول إليها ببحث بسيط عبر جوجل.

وبحسب القناة، فإنه تم حذف جميع المعلومات بعد أن نشرت القناة نفسها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عن وجود بعض المعلومات الحساسة حول رئيس "الشاباك" بما في ذلك مخطط منزله.

واعتبرت القناة، أن تلك المعلومات التي كانت منشورة حول بار، كانت بمثابة “منجم ذهب” لمن يريد إيذاء رئيس "الشاباك".


وأشارت القناة، إلى أن كل إسرائيلي لديه سجلات إدارية وأخرى قانونية مثل رئيس "الشاباك" قبل أن يصبح مسؤولًا، إلى جانب خطط منزله، ويمكن أن يجدها أي شخص بعد تحميل تلك المعلومات على مواقع حكومية.

وذكرت أن تلك المعلومات الحساسة لم تكن تخضع للرقابة قبل أن تنشر بنفسها عن ذلك، ما دفع المسؤولين لحذفها.

#رونين بار #رئيس الشاباك

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: حركة حرية تنشر مقطع فيديو جديد عن الضباط الإسرائيليين الأسرى لديها

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل مبادرة أمريكية لاقامة حكومة وحدة فلسطينية.. ومجدلاني يرد

قناة عبرية: أبو مازن يحاول منذ أشهر لقاء منصور عباس.. والأخير يرد: ليس الوقت المناسب لإثارة العواصف

وزير المالية الاسرائيلي يعقب على انهيار الدولار الامريكي مقابل الشيكل

المقاومة قالت كلمتها..حماس: معاناة الأسرى في سجون الاحتلال ستكون صاعقة التفجير للمعركة القادمة

آبي أحمد يعلق لأول مرة على أنباء انهيار العاصمة الأثيوبية وهروب المسؤولين إلى دول الجوار

واللا: نتنياهو تفاوض مع الفلسطينيين على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

الأخبار الرئيسية

قيادي في حماس يلمّح لمفاجأة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

مجلس الوزراء يقترح اقتطاع جزء من رواتب الموظفين الشهر المقبل .. اليكم التفاصيل

مجلس الطلاب : تعليق الداوم في جامعة أبو ديس وتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية حالة الفلتان

الامم المتحدة تنتقد قرار الاحتلال اغلاق 6 مؤسسات فلسطينية بالضفة

مجلس

مجلس الوزراء يتخذ جملة من الإجراءات للتخفيف من الأعباء عن الخزينة

الاتصالات الفلسطينية