قناة عبرية: إزالة معلومات حساسة من الإنترنت عن رئيس "الشاباك"

القدس المحتلة/سما/

قالت قناة 12 التابعة للاحتلال، الليلة الماضية، أن الجهات المختصة أزالت كامل المعلومات الحساسة حول رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، من جميع المواقع الحكومية والتي كان يمكن الوصول إليها ببحث بسيط عبر جوجل.

وبحسب القناة، فإنه تم حذف جميع المعلومات بعد أن نشرت القناة نفسها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عن وجود بعض المعلومات الحساسة حول رئيس "الشاباك" بما في ذلك مخطط منزله.

واعتبرت القناة، أن تلك المعلومات التي كانت منشورة حول بار، كانت بمثابة “منجم ذهب” لمن يريد إيذاء رئيس "الشاباك".



وأشارت القناة، إلى أن كل إسرائيلي لديه سجلات إدارية وأخرى قانونية مثل رئيس "الشاباك" قبل أن يصبح مسؤولًا، إلى جانب خطط منزله، ويمكن أن يجدها أي شخص بعد تحميل تلك المعلومات على مواقع حكومية.

وذكرت أن تلك المعلومات الحساسة لم تكن تخضع للرقابة قبل أن تنشر بنفسها عن ذلك، ما دفع المسؤولين لحذفها.