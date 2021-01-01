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الاحتلال يخطر بهدم منزل بالقدس عقب اقتحامه وتدميره من الداخل

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم منزل بالقدس عقب اقتحامه وتدميره من الداخل



القدس المحتلة/سما/

 اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في حي وادي الجوز وسط القدس المحتلة بالهدم عقب اقتحامه وتدميره من الداخل.

وقالت مصادر محلية، ، إن قوات الاحتلال برفقة طواقم من بلديتها بالقدس، اقتحمت منزل الأسير المقدسي محمود جواد جابر، بالقرب من المقبرة اليوسفية في حي وادي الجوز، وحطمت بعض واجهته الداخلية ومقتنياته.

وأضافت والدة الأسير، عايدة جابر، أن قوات الاحتلال شرعت فعليا بهدم المنزل من الداخل قبل أن يتم اعتراضها، وهددت بهدمه بالكامل وبتغريم العائلة 100 الف شيقل ما لم تقم بهدمه ذاتيا، حتى يوم السبت المقبل.

يشار الى أن صاحب المنزل محمود جابر، معتقل لدى سلطات الاحتلال ويقضي حكما بالسجن لمدة 32 شهرا.

وكانت سلطات الاحتلال قد أجبرت، أمس،  المواطن عزيز عويسات على هدم منزله ذاتيا، فيما أخطرت بهدم منزل آخر في بلدة المكبر بالقدس المحتلة.

#الاحتلال #القدس المحتلة

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