يديعوت: انخفاض في سرقة الأسلحة من جيش الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التابعة للاحتلال، اليوم الأربعاء، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات سرقة الأسلحة من قواعد ومخازن جيش الاحتلال خلال العام الجاري، مقارنةً بالعام الماضي.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإنه تم سرقة 24 قطعة سلاح من جيش الاحتلال منذ بداية العام الجاري، معظمها بنادق هجومية من طراز M-16، مقابل 80 قطعة سلاح العام الماضي.

وأشارت إلى أن معظم السرقات تتم لصالح المجرمين، مشيرةً إلى أن هناك جنود يتورطون في عمليات السرقة من القواعد والمخازن.

وأرجعت السبب في ذلك العملية الكبيرة لشرطة الاحتلال لضبط الأسلحة وخاصةً في أوساط الفلسطينيين بالداخل بالمنطقة الشمالية على خلفية الجرائم المنتشرة.