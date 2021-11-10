فيديو.. منع السفيرة الإسرائيلية في لندن من المشاركة بندوة وهروبها تحت حراسة مشددة

لندن/ سما /

منع نشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية، الليلة الماضية، سفيرة الاحتلال لدى بريطانيا تسيبي حوتوبيلي، من حضور جلسة ندوة عقدت في كلية لندن للاقتصاد.

ونقلت القناة العبرية السابعة عن صحيفة التلغراف البريطانية، أن قوات الشرطة البريطانية وصلت إلى المكان وتم إخلاء سفيرة الاحتلال تحت حراسة مشددة.

وتجمع عدد من النشطاء خارج مبنى القاعة ورددوا هتافات مناهضة لسفيرة الاحتلال ووصفوها أنها “عنصرية” و “مؤيدة للاستيطان”، ووصفوا الاحتلال بأنه “دولة إرهابية”.

وأشارت القناة، إلى أنه في نهاية الشهر الماضي جرى حدث مماثل خلال ندوة ليهود بريطانيا.