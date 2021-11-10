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فيديو.. منع السفيرة الإسرائيلية في لندن من المشاركة بندوة وهروبها تحت حراسة مشددة

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. منع السفيرة الإسرائيلية في لندن من المشاركة بندوة وهروبها تحت حراسة مشددة



لندن/ سما /

منع نشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية، الليلة الماضية، سفيرة الاحتلال لدى بريطانيا تسيبي حوتوبيلي، من حضور جلسة ندوة عقدت في كلية لندن للاقتصاد.

ونقلت القناة العبرية السابعة عن صحيفة التلغراف البريطانية، أن قوات الشرطة البريطانية وصلت إلى المكان وتم إخلاء سفيرة الاحتلال تحت حراسة مشددة.

وتجمع عدد من النشطاء خارج مبنى القاعة ورددوا هتافات مناهضة لسفيرة الاحتلال ووصفوها أنها “عنصرية” و “مؤيدة للاستيطان”، ووصفوا الاحتلال بأنه “دولة إرهابية”.

وأشارت القناة، إلى أنه في نهاية الشهر الماضي جرى حدث مماثل خلال ندوة ليهود بريطانيا.

 

هروب السفيرة الإسرائيلية في لندن "تسيبي حوتوبيلي" من جامعة LSE (كلية لندن للاقتصاد) بعد أن طردها طلاب مؤيّدون للقضية الفلسطينية واعترضوا على وجودها ورفضوا السماح لها بإلقاء كلمة pic.twitter.com/kn57Ci0VQt

— وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) November 10, 2021
#سفيرة الاحتلال #بريطانيا #تسيبي حوتوبيلي

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