رام الله / سما /

تصدّرت تصريحات الرئيس محمود عباس لدى افتتاحه المقر العام الجديد للجنة الانتخابات المركزية، والتي أكد فيها بأننا نريد حلا سياسيا ودولة فلسطينية على حدود 1967 ولا نقبل بأقل من ذلك، عناوين الصحف الفلسطينية المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء.

كما تناولت الصحف، تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وهدم المنازل وإصابة عدد من المواطنين في حوسان و"العروب"، وتوغل آلياته شرق خان يونس وإحراق 70 شتلة زيتون جنوب بيت لحم.

وفيما يلي أبرز عناوينها.

"الحياة الجديدة":

"التربية" تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للأسرى

الرئيس يعزي بوفاة المناضل الوطني مصطفى بن إسماعيل قرشولي

افتتح المقر العام الجديد للجنة الانتخابات المركزية.. الرئيس: نريد حلا سياسيا ودولة فلسطينية على حدود 1967 ولا نقبل أقل من ذلك

إصابات في حوسان ومخيم العروب والاحتلال يهدم ثلاثة منازل في الولجة وبركسا بالخضر

مجلس الوزراء يتخذ جملة من الإجراءات لتخفيف الأعباء على الخزينة ويعرب عن أمله بتفهم الموظفين لها

في ذكرى رحيله.. "فتح": صائب عريقات أفنى حياته لفلسطين وهو نموذج للمناضل الوطني الملتزم

"كسر الصمت" إسرائيل تستخدم برنامجا لجمع بيانات شخصية عن الفلسطينيين في الخليل

وفاتان و237 إصابة بـ "كورونا"

"الأيام":

"بتسيلم" تدعو إلى الإفراج عن المعتقلين الإداريين

"الخارجية" تعرب عن قلقها من افتتاح كولومبيا مكتبا تجاريا في القدس

هدم منازل ومنشآت في القدس وبيت لحم ومستوطنون يعتدون على مركبات في البيرة

الرئيس: نطالب أميركا بفتح قنصليتها في القدس

"أنا دمي فلسطيني".. مصريون يهتفون أمام سياح إسرائيليين

الحكومة تتخذ جملة من الإجراءات للتخفيف من الأعباء على الخزينة بسبب الوضع المالي الصعب

الصفدي في ذكرى عريقات: يبقى الأثر ويعيش الإرث

"القدس":

حملة في أميركا لإغلاق منظمة "طلاب من أجل العدالة لفلسطين"

"التربية" تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للأسرى

الرئيس: نريد حلا سياسيا ودولة فلسطينية على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها

إصابات في حوسان و"العروب" وتوغل شرق خان يونس وتدمير 3 منازل وإحراق 70 شتلة زيتون جنوب بيت لحم

تأجيل محاكمة علاء الأعرج.. ورفاقه يواصلون إضرابهم

اشتية: الوضع المالي هو الأصعب منذ أعوام