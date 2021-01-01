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الطقس في فلسطين : أجواء حارة وأعلى من معدلها بـ5 درجات

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس في فلسطين : أجواء حارة وأعلى من معدلها بـ5 درجات



رام الله/سما/

تسود اليوم الأربعاء، أجواء جافة وحارة نسبياً إلى حارة خاصة خلال ساعات الظهيرة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئيا خريفيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا خريفيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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