  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجلس الطلاب : تعليق الداوم في جامعة أبو ديس وتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية حالة الفلتان

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الطلاب : تعليق الداوم في جامعة أبو ديس وتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية حالة الفلتان



القدس المحتلة/سما/

قرر مجلس اتحاد الطلبة في جامعة القدس "أبو ديس" تعليق الدوام في الجامعة بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحداث المؤسفة التي يشهدها محيط جامعة القدس والتي تسببت بحالة من الذعر والخوف والقلق في صفوف الطلبة.

وحمّل المجلس في بيان وصل (سما) الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن الفلتان الأمني الذي يحصل في محيط الجامعة في ظل تقصير واضح وفاضح بعدم التواجد في منطقة يصل تعدادها السكاني أكثر من ٤٠الف نسمة.

وحمّل المجلس ايضا إدارة الجامعة والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة في حال تعرض أي طالب جامعي لأي ضرر. 

وناشد المجلس كافة ابناء المنطقة الشرفاء لضبط النفس وعدم الانجرار نحو العنف ونبذه، حيث أن هذه الأعمال لا تخدم سوى مخططات الاحتلال وأعوانه في زرع الفتنة بين صفوف أبناء شعبنا. 

ودعا كافة القوى الوطنية والإسلامية والمجالس المحلية التدخل لحل هذه الأزمة وقطع الطريق على كل من يريد أن يجعل هذا الصرح العلمي الشامخ ساحةً لتصفية الحسابات والقتال وسط جموع طلبتنا البواسل. 

وحث المجلس إدارة الجامعة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه ما يحصل، مشددا على أن العودة إلى انتظام الدوام لن يكون إلا بضمان حياة جامعية أمنة للطلبة وسلامة طلبتنا البواسل فوق كل شيء.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: حركة حرية تنشر مقطع فيديو جديد عن الضباط الإسرائيليين الأسرى لديها

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل مبادرة أمريكية لاقامة حكومة وحدة فلسطينية.. ومجدلاني يرد

صحيفة عبرية: حماس ترسم معالم صفقة الأسرى حتى لو لم تتحقق

وزير المالية الاسرائيلي يعقب على انهيار الدولار الامريكي مقابل الشيكل

قناة عبرية: أبو مازن يحاول منذ أشهر لقاء منصور عباس.. والأخير يرد: ليس الوقت المناسب لإثارة العواصف

3 منها بالاعدام.."القضاء العسكري"بغزة تُصدر أحكاماً بحق مُتخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات

آبي أحمد يعلق لأول مرة على أنباء انهيار العاصمة الأثيوبية وهروب المسؤولين إلى دول الجوار

الأخبار الرئيسية

الامم المتحدة تنتقد قرار الاحتلال اغلاق 6 مؤسسات فلسطينية بالضفة

مجلس

مجلس الوزراء يتخذ جملة من الإجراءات للتخفيف من الأعباء عن الخزينة

المفوض العام للأونروا من الدوحة : نسعى للحصول على تمويل لتجنب الانهيار المالي

المقاومة قالت كلمتها..حماس: معاناة الأسرى في سجون الاحتلال ستكون صاعقة التفجير للمعركة القادمة

اشتيه

تفاصيل جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.. اشتيه: الوضع المالي هو الأصعب منذ أعوام

الاتصالات الفلسطينية