مجلس الطلاب : تعليق الداوم في جامعة أبو ديس وتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية حالة الفلتان

القدس المحتلة/سما/

قرر مجلس اتحاد الطلبة في جامعة القدس "أبو ديس" تعليق الدوام في الجامعة بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحداث المؤسفة التي يشهدها محيط جامعة القدس والتي تسببت بحالة من الذعر والخوف والقلق في صفوف الطلبة.

وحمّل المجلس في بيان وصل (سما) الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن الفلتان الأمني الذي يحصل في محيط الجامعة في ظل تقصير واضح وفاضح بعدم التواجد في منطقة يصل تعدادها السكاني أكثر من ٤٠الف نسمة.

وحمّل المجلس ايضا إدارة الجامعة والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة في حال تعرض أي طالب جامعي لأي ضرر.

وناشد المجلس كافة ابناء المنطقة الشرفاء لضبط النفس وعدم الانجرار نحو العنف ونبذه، حيث أن هذه الأعمال لا تخدم سوى مخططات الاحتلال وأعوانه في زرع الفتنة بين صفوف أبناء شعبنا.

ودعا كافة القوى الوطنية والإسلامية والمجالس المحلية التدخل لحل هذه الأزمة وقطع الطريق على كل من يريد أن يجعل هذا الصرح العلمي الشامخ ساحةً لتصفية الحسابات والقتال وسط جموع طلبتنا البواسل.

وحث المجلس إدارة الجامعة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه ما يحصل، مشددا على أن العودة إلى انتظام الدوام لن يكون إلا بضمان حياة جامعية أمنة للطلبة وسلامة طلبتنا البواسل فوق كل شيء.