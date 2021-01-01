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تثقب جسدها بـ"الشنيور" وتأكل الزجاج.. امرأة مصرية خارقة جسدها مضاد للاختراق (فيديو)

الأربعاء 10 نوفمبر 2021 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تثقب جسدها بـ"الشنيور" وتأكل الزجاج.. امرأة مصرية خارقة جسدها مضاد للاختراق (فيديو)



القاهرة/سما/

شرت صحيفة "الوطن" المصرية قصة امرأة تدعى دينا أشرف وصفتها بالحديدية، وقالت إنها تمتلك قدرات خارقة ويستحيل اختراقها حتى بالمثقب.

وذكرت الصحيفة المصرية أن "الشنيور" لا يستطيع اختراق جسدها، وتعجز شفرات الزجاج عن جرحها.

ودينا أشرف أم لثلاثة أطفال، تعيش في منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، اكتشفت موهبتها منذ أكثر من عام، وفقا لما روته خلال بث مباشر عبر "الوطن".

وصرحت المصرية الخارقة بأنها كانت تأكل اللحوم نية وتشاهد بعض الفيديوهات على يوتيوب حيث وجدت بعض القدرات الخاصة للأشخاص التي كانت تمتلك بعضها وقررت أن تجرب بعضها.

وعلى الرغم من امتلاكها جسدا يبدو للوهلة الأولى أنه طبيعي دون بروز أي عضلات على غرار لاعبات كمال الأجسام، إلا أن ذلك الجسد لا يمكن للشنيور اختراقه، وفقا لما ظهر في مقطع الفيديو.

ولا تتوقف قدرات صاحبة الـ33 عاما عند الشنيور فقط، بل تستطيع أكل الزجاج وغسل وجهها به والنوم عليه كأنه سرير.

وخلال اللقاء مع الصحيفة المصرية، نصحت دينا المشاهدين بتجنب تجربة الأعمال التي تقوم بها محذرة من خطورتها خاصة على الأطفال، موضحة أنها تقوم بذلك لأنها تمتلك قدرات ليست موجودة لدى الآخرين.

#مصر

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